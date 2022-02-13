13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Глава государства и Первая леди приняли участие в открытии 110/35/10-киловольтных электроподстанций «Агдам-1» и «Агдам-2» Открытого акционерного общества «Азерэнержи», Центра цифрового управления региональной электрической сети «Карабах». Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству осветительных столбов и других установок, питающихся альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, а также ковроткацкого предприятия, которые будут функционировать в Агдамском промышленном парке, гостиницы Park Forest Hotel Aghdam и нового жилого комплекса на 209 квартир.

Далее глава государства и Первая леди ознакомились с ходом восстановительно-реставрационных работ в Агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев выступил здесь.

Глава государства также заложил фундамент Агдамской районной центральной больницы на 210 коек. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет.