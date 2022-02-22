Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости т.н. Донецкой и Луганской народных республик, сравнив происходящее событиями 2008 года, когда российские власти признали Абхазию и Южную Осетию. Глава государства сообщила об этом в Twitter.

«Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии)», — написала Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия выступает за территориальную целостность Украины и «стоит рядом» с президентом страны Владимиром Зеленским. (gazeta.ru)