Президент Бразилии уволил министра здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту в разгар пандемии коронавируса. Об этом экс-глава Минздрава написал в своем Twitter.

«Только что президент сообщил мне о моем увольнении из министерства здравоохранения», — говорится в публикации. Он также поблагодарил коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику.

Болсонару назначил онколога Нелсона Луиса Шперле Таиша на должность главы Минздрава. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

«Благодарю доктора Нелсона за то, что он принял приглашение [возглавить министерство]. Он хорошо понимает, какие вызовы перед ним стоят», — сказал бразильский лидер. По словам Болсонару, он обсудил с новым главой Минздрава то, «как постепенно вернуть Бразилию к работе». Указ о назначении Таиша опубликован в официальной печати.

| 2020-04-17T01:34:51+00:00 17 апреля 2020, 06:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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