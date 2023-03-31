Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи и примут участие в саммите, посвященном этому событию.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Глава словацкого правительства прибыл в Украину вместе с руководителем Минобороны Ярославом Надем, пишет словацкое издание Aktuality. Словацкие чиновники приехали в Киев ночным поездом из Польши.

Недавно правительство Словакии решило предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29. В ответ на этот шаг президент Украины Владимир Зеленский решил пригласить премьер-министра Словакии с официальным визитом, подчеркивает издание.