Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о разногласиях в вопросах антироссийских санкций среди государств-членов ЕС. Об этом Моравецкий сказал в интервью испанскому изданию El Mundo.

По словам Моравецкого, члены ЕС едины во мнении по вопросу суверенитета Украины, но по другим вопросам имеют разногласия.

«Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО», — сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что Евросоюзу нужно достичь единства в этих вопросах.

«Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства отдельно высказался о позиции Германии в отношении украинского кризиса.

«Я не жду, что Германия втянется в этот конфликт, если так решило новое правительство, но если они откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом во всеуслышание. Уклончивые заявления типа «мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта», не являются серьезной политикой при нынешних обстоятельствах», — заявил Моравецкий (kp.ru)