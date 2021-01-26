Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

«Во вторник в 09:00 (12:00 по бакинскому времени) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле», — говорится в распространенном заявлении.

Ранее об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в правительстве.

Данный шаг стал следствием утраты правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци. (ТАСС)