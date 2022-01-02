Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что, возможно, штамм «омикрон» станет «последней главой» в истории с пандемией коронавируса и заболевание станет эндемическим.

Премьер сказал об этом на встрече с медперсоналом в больнице Сотирия, которую он посетил вместе с министром здравоохранения Таносом Плеврисом и заместителем министра Миной Гагой, сообщила пресс-служба премьера.

Мицотакис поздравил медиков с Новым годом, поблагодарил их за борьбу с инфекцией и выразил благодарность за самоотверженность и самопожертвование, с которыми они поддерживают пациентов в этом беспрецедентном для всех испытании.

«Я хотел быть с вами сегодня, в первый день года, чтобы еще раз поблагодарить вас за эти чрезвычайно трудные 22 месяца. Я знаю, что иногда мы чувствуем себя заключенными в миф о Сизифе, мы толкаем камень на вершину горы, чтобы он скатился, и нам снова начинать все сначала. Но я считаю, что сегодня, по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности с «омикроном», мы находимся в гораздо лучшем положении», — сказал премьер.

По его словам, прежде всего, в стране есть вакцины, восемь из десяти взрослых сейчас вакцинированы, правительство позаботилось о дальнейшем укреплении системы здравоохранения, а очень скоро в его распоряжении будут новые препараты от коронавируса, которые будут вводиться в первые дни с момента постановки диагноза.