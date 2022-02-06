Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя «Общероссийского офицерского собрания», выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

Обращение датировано 31 января. Накануне на него обратил внимание политолог Иван Преображенский, а затем другие комментаторы в интернете.

По мнению Ивашова, «ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой». Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы «не являются в данный момент критическими». «Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют» — пишет Ивашов.

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. «Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти» — пишет Ивашов. Он также отмечает, что подавляющее большинство государств мира не признаёт аннексированный Крым и Севастополь российскими, что » убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней».

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.

По мнению генерала, применение военной силы против Украины, «во–первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами». Ивашов также опасается вступления в конфликт стран НАТО, в частности Турции.

Президент Турецкой Республики Р.Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ.

«Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства» — полагает генерал. Он считает, что Россия «провоцирует напряжённость на грани войны», чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту «отказаться от преступной политики провоцирования войны». (svoboda.org)