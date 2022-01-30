Администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице на востоке республики, в организации которых власти подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщило в субботу Чешское радио.

Это выяснилось после того, как неделю назад полиция запросила у администрации президента предоставить для проверки секретный документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года. Эксперты намеревались исследовать его на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации. Полицейские получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен вместе с документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.

Представители Пражского града в свою очередь заверили, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчетом о Врбетице. Его уничтожение произошло в конце 2021 года. За процессом ликвидации более 500 документов, срок хранения которых истек, наблюдала специальная комиссия. В связи с этим, согласно радио, полиция проверит, не нарушила ли администрация президента чешские законы.