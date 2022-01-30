Правящая партия «Гражданский договор» пересмотрела свое решение и выдвинула кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Армении Ваагна Хачатуряна на пост президента республики.

Как передает «Спутник Армения», об этом в воскресенье сообщает газета «Грапарак».

Ранее издание ArmLur.am со ссылкой на свои данные сообщило, что партия решила выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра, бывшего «суперминистра» Араика Арутюняна.

Между тем, по сведениям «Грапарак», кандидатура Арутюняна на президентский пост вызвала шквал недовольства среди общественности.

«В результате утечки информации стало известно, что правящая партия рассматривает кандидатуру Араика Арутюняна для выдвижения на пост президента. Однако на протяжении почти недели общественность выражала недовольство в связи с этим», – пишет газета.

По сведениям издания, «Гражданский договор» на днях провел новое совещание в узком составе, в ходе которого члены партии предложили другую кандидатуру на должность президента. Источник газеты сообщил, что правящая сила остановила свой выбор на Хачатуряне.

Напомним, 23 января президент Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что действующая Конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем.

По словам президента, ему обещали, что для него будут созданы механизмы влияния на внешнюю и экономическую политику, отношения с диаспорой, но этого не произошло.

30 января в парламенте Армении сообщили, что Саркисян все еще не отозвал свое заявление об отставке. Если в течение суток он не пересмотрит решение, то его полномочия будут прекращены.