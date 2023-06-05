Так уж повелось, что в преддверии каждого Нового года граждане Азербайджана, помимо праздничного настроения, заряжены мыслью о том, что перед самим праздником на какие-то услуги поднимутся цены.

2023 год. Обошлось, подумали азербайджанцы, так как Тарифный совет никого неприятно не удивил повышением цен. На удивление и январь до 31-го числа прошел без грома среди ясного неба, если не считать такой «мелочи», как повышение цен на продукты. Причем, до того, как граждане на практике ощутили поднятую на 15% минимальную зарплату.

А 31 января Тарифный совет принял решение поднять плату за проезд в общественном транспорте на 10 гяпиков. Правда, на этот раз эта госструктура была как бы ни причем, так как инициатива исходила от компаний-пассажироперевозчиков.

Одним словом, с 3 февраля азербайджанцам пришлось платить по новым тарифам.

Впрочем, этого оказалось мало, и в Азербайджане было установлено еще одно правило, нацеленное на карманы потребителей. На сей раз постарались уже госструктуры, преследующие, казалось бы, исключительно благородную цель спасения экологии.

Речь идет о полиэтиленовых пакетах. Как известно, такие пакеты сильно вредят экологии. Они разлагаются сотни лет, загрязняют воду и почву, становятся причиной гибели большого количества рыбы, птиц, животных.

Потому все больше стран вводят меры, призванные запретить или ограничить их производство и использование. Так, в Италии или Швеции раньше полиэтиленовые пакеты были очень популярны, и как результат – горы непереработанного пластика. Но с 2011 года использование полиэтиленовых пакетов там запрещено.

Азербайджан, хоть и не Италия, и не Швеция, но беречь природу уж очень хочется. Вот и взялись у нас за экологию «всерьез», причем не по-европейски. Использование полиэтиленовых пакетов не запретили, а решили пойти азербайджанским путем: сделать их платными.

Сказано-сделано. Теперь, с 15 февраля полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в магазинах Азербайджана, стали платными. Это решение было принято Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Справедливости ради стоит заметить, что цена мизерная: 5 гяпиков. В связи с этим возникает резонный вопрос: насколько действенной и эффективной окажется эта мера? Ответ, по-моему, очевиден.

Представьте ситуацию. Потребитель в маркетах отоваривается на сумму в 20-50 манатов. И что? Он из-за жалких 5 гяпиков передумает покупать продукты? Или понесет их домой без пакета? Абсолютная чушь.

Возвращаемся к тому, с чего собственно начали, а именно к итальянскому варианту полного запрета. При таком раскладе в маркетах должны появиться бумажные пакеты и авоськи, использование которых действительно благотворно скажется на нашей экологии.

Кроме того, в маркетах продаются экологически чистые пакеты, цены на которые можно сделать приемлемыми. Тем более, что они пригодны для многоразового использования.

Эффект от платных пакетов был бы лишь в том случае, если эти самые 5 гяпиков были направлены на строительство заводов по переработке полиэтилена.

Например, из этого материала можно делать асфальт, и асфальтовое покрытие в этом случае получается очень прочным. Но, вряд ли, в наших условиях и менталитете эти деньги будут использованы по назначению, то есть для защиты экологии.

Что же мы имеем в сухом остатке? Наша экология и дальше будет загибаться, но вот владельцы маркетов могут существенно пополнить свой бюджет. Тоже неплохо. Только это называется не защита экологии, а поддержка малого и среднего бизнеса.

Согласно установившейся традиции, в различных странах мира президенты, министры или государственные структуры по истечении 100 дней выступают для широкой общественности с отчетом о проделанной работе.

26 мая как раз исполнилось 100 дней с момента вынесенного минэкологией исторического решения, направленного на защиту окружающей среды с помощью 5 гяпиков потребителей. Однако никакой информации о том, на какие конкретно меры пошли вырученные средства.

Кроме того, эмпирические наблюдения автора этих строк дают основания делать отнюдь неутешительные выводы. Нашего потребителя не смогли испугать 5 гяпиков, и полиэтиленовые пакеты как были в ходу, так и остались таковыми.

А тем временем, очень скоро откроется пляжный сезон, и народ повалит к морю. И учитывая печальный опыт предыдущих лет, можно сказать, что благодаря несознательным гражданам морской берег все так же будет усеян злосчастными полиэтиленовыми пакетами. И в этом случае никакие «пятигяпиковые меры» не помогут: мышление менять надо.