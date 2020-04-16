Правительство в Израиле попытается сформировать парламент

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства Кнессету (парламенту Израиля) на фоне тщетных попыток создания коалиционного правительства лидером блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, президент Израиля написал на своей странице в Twitter.

«Я возложил задачу формирования правительства на депутатов Кнессета , поскольку Ганц не справился с поставленной задачей в отведенное ему время. Надеюсь, что члены Кнессета смогут сформировать большинство таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки сформировать правительство и избежать четвертого раунда выборов»,- написал Ривлин.

Президент Израиля не передал мандат на формирование правительства премьер -министру Биньямину Нетаньяху, чья партия вышла лидером из внеочередных парламентских выборов 2 марта.

У Кнессета есть 21 день на формирование нового правительства. В противном случае страна вновь пойдет на уже четвертые по счету досрочные выборы.

| 2020-04-16T13:47:34+00:00 16 апреля 2020, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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