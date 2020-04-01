Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в среду сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.

«Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет», — цитирует главу Минздрава Украины Максима Степанова пресс-служба ведомства.

Также, по его словам, будет ограничено посещение парков и зон отдыха, и должна быть обеспечена остановка общественного транспорта. При этом правительство уточнит перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами.

«Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом на Украине», — отметил Степанов.(РИА Новости)