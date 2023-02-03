Правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. Эту информацию подтвердил в пятницу, 3 февраля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Других подробностей он не сообщил, пообещав предоставить их «в ближайшие дни и недели».

О планах передачи этих танков Киеву ранее сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ). По ее данным, немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft могут уже в ближайшее время подготовить для отправки в Украину десятки танков Leopard 1. Однако, как указывает SZ, до сих пор не решены проблемы с закупкой боеприпасов.

На прошлой неделе Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера. (DW)