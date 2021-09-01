Лидер радикального движения «Талибан Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News.

Уточняется, что консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по составу кабинета министров.

По неподтвержденным данным, в новом правительстве открыт пост премьер-министра.

По мнению верхушки «Талибана», в названии нового государственного устройства Афганистана «не должно быть ни республики, ни эмирата».

В мае этого года Ахундзада призвал афганский народ к ускорению вывода войск США. Силы «Талибана» под его номинальным командованием начали общее наступление.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.