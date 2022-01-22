Директор отеля «Эрмитаж» Элшан Бабаев стал фигурантом уголовных дел. Миллиарды усердно ищут в Петербурге и Баку. В следственных материалах упомянуты статусные лица.

В январе 2022 года приставы выставили на торги гостиничный комплекс «Эрмитаж» площадью 11 тысяч квадратных метров. Начальная цена — более 3,5 миллиарда рублей.

Отель расположен в построенном почти двести лет назад здании — бывшем ДК пищевиков. В середине 2000-х его почти полностью уничтожил пожар. Реконструкция длилась с 2007 по 2012 год.

«Эрмитаж» напитали музейным духом. Он украшен копиями музейных экспонатов, которые можно купить. Интерьерные консультации давали сотрудники Эрмитажа. Владелец гостиницы — «Международная Балтийская инвестиционная компания» (МБИК). Ее собственники — Малик и Элшан Бабаевы. У МБИК и музея есть действующий до 2028 года лицензионный договор на использование товарного знака. Деньги для реализации проекта инвестор брал на родине. Кредитором выступили принадлежащий государству — не российскому — Международный банк Азербайджана (МБА) и его московская «дочка», «МБА-Москва». Возврат кредита был обеспечен векселями, которые МБИК напечатала в щедром количестве, но рассчитываться не спешила. В 2017-м суд утвердил мировое соглашение об уплате долга в течение года. Когда срок вышел, а денег не было, подтянулись судебные приставы. В Петербурге, по данным «Фонтанки», в октябре 2021 года в отношении Элшана Бабаева возбудили уголовное дело по 177-й статье, за злостную неуплату. По мнению приставов, предприниматель выводил деньги из отеля, чтобы не рассчитываться с кредитором.

В 2016 году Бабаев зарегистрировал компанию «Эрмитаж медиа». Публично она значилась учредителем официальной газеты Государственного Эрмитажа, но был у нее менее заметный, но значимый функционал. С компанией заключались договоры на гостиничные и прочие услуги — например, организацию конференций. Она была как бы посредником между клиентом и отелем. В «Эрмитаже» более ста номеров, вплоть до президентского люкса в имперских тонах. Он никогда не пустовал, чего не скажешь о счетах фирмы — владельца отеля, исправно показывающей убыток. Приставы считают, что в исчезновении денег прокладка в лице «Эрмитаж медиа» играла существенную роль.

Проблемы у братьев Бабаевых и отеля Эрмитажа совпали с масштабным уголовным делом в Азербайджане. Полиция задержала более 70 бизнесменов, получавших кредиты в Международном банке Азербайджана, и председателя правления Джахангира Гаджиева. Тогда же покинул пост председатель правления московской «дочки» Фуад Абдуллаев. «Фонтанка» ознакомилась с версией азербайджанской полиции о кредитах и легализации теневых доходов через инвестиции в российский бизнес.

По версии бакинских борцов с оргпреступностью, в бытность руководителей Гаджиева и Абдуллаева Международный банк Азербайджана напоминал водокачку, без устали исторгающую из недр главный свой ресурс — деньги. Кредиты — считай, подарки — получали земляки под предлогом инвестиций в Россию. В крупных городах действительно открывались гостиницы, СПА-салоны, развлекательные заведения, но о возврате кредитов помышлять было не очень модно. Бизнес оформлялся на родителей, водителей, тещ, любовниц. Реконструкция здания под отель «Эрмитаж», например, обошлась в 40 миллионов долларов, по оценкам экспертов. При этом вся реконструкция проведена за счет кредитных средств азербайджанского банка. На интерьерах не экономили, хотя с чем сравнивать. О щедрости тех времен можно судить по имуществу супруги Джахангира Гаджиева — Замиры Гаджиевой — в Великобритании. Она купила особняк за 15 миллионов долларов, гольф-клуб примерно за ту же сумму, а в универмаге Harrods она в течение десяти лет оставила 21 миллион, покупая предметы роскоши.

Джахангира Гаджиева в 2016 году отправили в колонию на 15 лет за финансовые преступления. Фуад Абдуллаев живет в Москве. МВД Азербайджана, по данным «Фонтанки», отправляло в Россию следственные поручения найти и допросить лиц, имевших отношение к кредитным операциям.

В Азербайджане к Элшану Бабаеву тоже примеряют уголовное дело. Его возбудили по статьям о хищении чужого имущества, легализации добытых преступных путем денег организованной группой и незаконном расходовании государственных средств. В июле 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана направила официальное обращение в связи с этим делом в Генеральную прокуратуру РФ. Интересы Международного банка Азербайджана в споре с братьями Бабаевыми за отель «Эрмитаж» представляет бакинская компания «Аграркредит». В Петербурге она владеет торговым центром «Невский» на Народной улице. «Аграркредит» получила от банка право требования по большинству векселей, выпущенных инвестором гостиницы. По данным «Фонтанки», «Аграркредит» несколько раз предоставлял возможность учредителям отеля рассчитаться с долгами, однако при очевидной работоспособности отеля — долги так и не гасились.

Представитель «Аграркредита» Измир Исмаилов сказал «Фонтанке», что продажа гостиницы только наполовину покроет убытки банка от невозвращенных кредитов.