16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Галакенд Гядабейского района.

Информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами обстреливали позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.

Также, 16 июня в 09:15 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии, расположенные в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.

Подразделения Азербайджанской Армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.