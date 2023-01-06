Вот реально забавно наблюдать за всем происходящим в России, одна группа представителей которой отчаянно продолжает врать своим согражданам и отрицать очевидные реалии, а вторая группа уже признала их и получает даже некоторое удовольствие от возможности указывать всем и каждому на шокирующую ошибочность политики руководства РФ, которое решило объявить Украине широкомасштабную войну.

К числу последних относится многолетний экс-генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, снятый с занимаемой должности 5 марта 2022 года решением совета директоров. Собственно, дело не только увольнением Венедиктова закончилось. Сама радиостанция прекратила своё существование. После закрытия «Эхо Москвы» редакция радиостанции (в том числе Венедиктов) стала выпускать передачи на YouTube-канале «Живой гвоздь».

Ну, а 22 апреля 2022 года Минюст России внёс Венедиктова в список СМИ — «иностранных агентов». Вот так, еще вчера вполне лояльный Кремлю персонаж вынужден был осваиваться в новой, непривычной для себя роли. И вот, в телеграмм-канале Венедиктова появился весьма интересный, показательный текст.

«Предположим на минуту, что угрозы, о которых говорил Путин накануне 24 февраля, реально существуют. Предположим. 1- НАТО приближается к границам (подлетное время ракет сокращается, базы создаются, ударные системы располагаются вблизи границ). 2- Украина милитаризуется, армия увеличивается, Запад ее вооружает против России. 3- Русский язык (русское население) преследуется. 4- Донбасс бомбится, мирные жители гибнут. Началась СВО (она же война). Что мы имеем за 10 месяцев? Угрозы увеличились или уменьшились?», — решил порассуждать Венедиктов.

И сам себе ответил. Причем, довольно честно, что похвально для персонажа, на протяжении очень долгого времени вынужденного тиражировать пропагандистскую ложь Кремля. Итак, что же получила Россия в результате объявления широкомасштабной войны против Украины, согласно экс-гендиректору «Эхо Москвы»?

«1- НАТО вплотную приблизилась к границам России (Финляндия, ну и Швеция). 2- Украина набивается западным оружием и милитаризируется. 3- люди в Украине отказываются говорить по- русски, сносятся памятники совместной истории, изымаются книги русских писателей из библиотек. 4- в Донецкой области (по информации пророссийских властей) в 2021 году погибло 7 мирных жителей, в 2022 после начала военных действий — 1089 мирных жителей», — констатирует он.

Вот такой, согласно умозаключению Венедиктова, итог войны, развязанной Россией. Я не собираюсь оспаривать приведенные им тезисы или соглашаться с ними. Просто укажу, что есть такое мнение человека, который ранее не был замечен в критике Кремля. Но даже он признает, что «что-то пошло не так».

Сложно, впрочем, этого не заметить, если только ты не кремлевский пропагандист типа Скабеевой, Симоньян, Соловьева или Киселева. Потому что есть данные украинской стороны, согласно которым число погибших российских военнослужащих приблизилось к отметке в 110.000 человек. Обычно принято считать, что число раненных в войне нужно умножать на три по отношению к числу погибших. Соответственно, российская армия лишилась армии в 440.000 военнослужащих-убитыми и ранеными.

Но это еще не все. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) опубликовало стенограмму заседания Национального комитета по обороне за закрытыми дверями, состоявшегося 16 ноября, на котором обсуждались потери российской армии в войне против Украины. Да, опубликовано все это было только сейчас, так что нужно учитывать данный момент, оценивая сделанные французами выводы.

Итак, по оценке Главы военного штаба ЕС и руководителя миссии EUMAM по обучению украинских солдат в Европе вице-адмирала Эрве Блежана, потери российской армии с начала войны до 16 ноября составили: боевые танки — потери в 60% от общего запаса , ракеты для поражения наземных целей — расход в 70% от общего запаса, бронетранспортеры — потери в 40%, артиллерия — потери в 20%.

Также Блежан оценил влияние санкций: «Российской экономике не хватает сырья и электроники для производства нового оборудования. По этой причине российские солдаты собирают телевизоры, стиральные машины и остальное: цель — не украшать свои дома, а поставлять компоненты для российской промышленности. Правда, этого недостаточно, чтобы её восстановить в полной мере».

С тех пор ситуация для российской стороны стала только хуже. Чтобы понять масштаб пропасти, в которую грохнулась Россия по собственной вине, сообщу о том, что Германия полностью прекратила импорт энергоносителей из России. Об этом заявляет правительство ФРГ. Об этом сообщает DW. Уточняется, что доля российского импорта газа до 24 февраля 2022 года составляла 55%, каменного угля 50%, нефти 35%, все эти показатели составляют 0%.

При этом, цена на российскую нефть рухнула до 56,51$ за баррель по базовой цене. И это без дисконта. Со скидкой российская нефть продается по цене в 30-32 $ за баррель. В то же время в бюджете РФ на 2023 год заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель, а в бюджете прошлого года – $80. Себестоимость без учета налогов — 40-45$ за баррель.

При этом надо помнить, что каждые отнятые $10 от цены барреля нефти означают потери российского бюджета в 1 трлн рублей в год. А значит рубль продолжает обесцениваться на фоне снижения нефтяных котировок и разочарования инвесторов перспективами спроса на нефть в Китае. Процесс уже идет полным ходом. Отсюда и рассуждения пропагандистов, вроде Соловьева, о том, что стоимость жизни в РФ переоценена. Россиян готовят к смерти. Приведя, предварительно, к неизбежной и уже начавшейся катастрофе по всем показателям.