Сабаильский районный суд вынес решение в отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, суд избрал в отношении обоих лиц меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Отметим, 18 января в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, были задержаны подозреваемые в совершении преступления – Вугар Тагизаде (1991 г.р.), Аллахверди Мамедли (1996 г.р.). По факту в Следственном отделе Управления полиции Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статьям 221 (Хулиганство) и 246 (Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса.

Скульптор был приглашен на место происшествия, и элемент памятника был восстановлен.