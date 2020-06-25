Потерявшие работу в Баку жители регионов останутся без помощи

Правительство решило восстановить практику единовременных выплат по безработице в размере 190 манатов (около $112) на время жесткого карантина. При этом помощь причитается только безработным жителям четырех городов и стольких же районов, охваченных жестким карантином.

Согласно «Условиям и порядку предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением специального карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)», утвержденному постановлением Кабинета министров от 7 апреля 2020 года № 127, в соответствии с соответствующими правилами и после проведения повторной проверки выплату в размере 190 манатов осуществят лицам, ранее получившим единовременную выплату по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам. Сообщается, что Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов уже приступили к организации выполнения вопросов, связанных с решениями Кабмина АР.

Упомянутое решение вызвало критику в общественных кругах. По свидетельству ученого-экономиста, руководителя Движения за демократию и благоденствие Губада Ибадоглу, пандемия распространяется на всю страну, а безработные находятся не только в упомянутых городах и регионах Азербайджана.

«Это решение не учитывает, что многие наши граждане, проживающие в прилегающих районах, работают в крупных городах — Баку, Сумгаите и Гяндже, — сказал общественный деятель. – Было бы несправедливо отказывать этим людям в материальной помощи. Фактически, если эта помощь предназначена для тех, кто потерял работу, она не должна быть связана с карантинным режимом. Безработные в районах, где строгие карантинные режимы не применяются, также имеют право на выплаты по безработице. Такой подход может быть привязан к закрывшимся субъектам экономической деятельности, поскольку безработные не работают, где бы они не проживали».

По словам экономиста, режим карантина заканчивается 1 августа и с оглядкой на этот факт выплаты должны осуществляться в июле. «Судя по всему, правительство все еще подходит к проблеме по принципу жесткой экономии, принимая неполные решения. Азербайджан не предоставлял социальную помощь своим гражданам по примеру соседней Грузии, не имеющей подобных нашей стране экономических и финансовых ресурсов», — по мнению ученого, реализуемые национальным правительством социальные программы не дотягивают не только до уровня поддержки населения в развитых странах, но даже соседних стран, уступающих нам финансовым и экономическим потенциалом.

Губадоглу предлагает расширить программы поддержки предпринимателей, подённых работников несостоятельных слоев населения. По его словам, это также будет стимулировать совокупный спрос в стране. В свою очередь повышение покупательной способности граждан способно ускорить восстановление экономики.

В комментариях # эксперт-экономист Натиг Джафарли указал, что правительство все еще не коснулось вопроса компенсаций ущерба бизнесу, прекратившему работу из-за введенных двухнедельных карантинных мер. По мнению аналитика, из-за введенного карантинного режима правительству следует продолжить меры поддержки бизнеса, реализованные в марте-апреле этого года. Он напомнил, что карантинный режим продлится в стране до августа, к тому же в июне Кабинетом министров вводился двухдневный строгий режим изоляции, оказавший негативное влияние на субъекты предпринимательства. А значит, власти должны озаботиться не только безработными, но также выплатой компенсаций пострадавшему бизнесу.