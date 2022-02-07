Как уже сообщалось, накануне в Ходжавендском районе служебный автобус компании Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət, которая ведет строительство дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша, попал в аварию. В результате ДТП пострадали сотрудники, направлявшиеся на вечернюю смену.

Сегодня же стало известно, что 16 человек, получивших травмы различной степени тяжести в результате этой аварии, после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы в Бакинский медицинский центр Об этом сообщили в TƏBİB.

Официальной информации о причинах аварии и других подробностей пока не поступало.