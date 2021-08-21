Посольство РФ проверяет сообщения о россиянине, который, по данным СМИ, попросил политического убежища у японских властей.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в местном правительстве сообщило, что гражданин РФ приплыл с курильского острова Кунашир на японский Хоккайдо и попросил политического убежища. Сейчас он находится в иммиграционном бюро.

На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что посольство и генконсульство РФ в Саппоро контактируют с японскими компетентными органами на предмет выяснения всех обстоятельств.