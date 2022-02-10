Посольство Азербайджана в России сделало заявление в связи с распространением в некоторых армянских СМИ утверждений о «рабочем визите» в Россию Араика Арутюняна, позиционирующего себя в качестве т.н. «президента Арцаха», и проведением им здесь встреч с должностными лицами России, сообщает российское Бюро Report.

«По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало в Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками», заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

«Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России.

Посольство еще раз отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает реальной действительности», — говорится в сообщении.