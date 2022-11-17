Весь мир в курсе того, что творится сейчас вокруг попадания российских ракет по территории Польши и гибели двоих людей, о напряженных консультациях на этот счет в Европе и Америке. Как тут вероятнее всего поступит НАТО? Предпримут ли члены альянса какие-то решительные действия, чтобы наказать Путина, указать ему на его место?

На эти вопросы # отвечают известные иностранные эксперты.

Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ):

— Боюсь, что НАТО поступит как типичная западная бюрократическая организация. Будут исследования, расследования, много заседаний. В результате эта мощная организация придет к выводу, что с одной стороны то, а с другой – совсем даже это. Ну а раз и то, и это, то возможны варианты. Ракеты либо прилетели напрямую из России, или Украина, пытаясь сбить ракеты, летящие из России, случайно попала в село, расположенное в 4 км от границы на территории Польши. И в том, и в другом случае ответственность ложится на Россию, ведущую преступную войну против Украины.

Примерно это и говорится в заявлении польского правительства, и это совпадает с преобладающим в польском обществе мнением. С подобным заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО. Независимо от того, кто запустил ракеты, ответственность за последствия ложится на Россию, развязавшую войну. Если удастся убедить и остальные западные общества, что именно так следует относиться к происшедшему, то будет реакция или всего НАТО, или ряда натовских стран. Полномасштабной войны с их стороны пока не будет, но вполне может быть что-то из следующего: а) ракетные удары по источникам обстрелов Украины в России (самое разумное, но наименее вероятное); б) предоставление Украине мощных систем ПВО (не такое уж плохое решение, особенно если будет сопровождаться еще и обильными поставками наступательного вооружения); в) усиление присутствия НАТО в Польше и других восточноевропейских странах, в особенности усиление противовоздушной обороны.

В выступлении Столтенберга акцент сделан на пункте «б», и в меньшей степени, на пункте «в». Ну что ж, два шага в правильном направлении.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Ситуация, которая сложилась вокруг падения ракеты на территории Польши, безусловно, драматичная, но она не приведет к непосредственному участию НАТО в войне против России. У меня на эту тему практически нет сомнений. Точно так же, как нет сомнений в том, что Украина не станет членом НАТО до завершения военного конфликта с Россией, несмотря на оперативно поданную в сентябре заявку. Дело в том, что внутри НАТО есть достаточно стран, которые не хотят всерьез ссориться с Россией, и поэтому они не будут форсировать любые усилия, направленные на более агрессивные действия.

Но падение российской ракеты в Польше и смерть двоих ее граждан – это серьезный вызов и для Варшавы, и для Вашингтона, для Великобритании, Канады, для тех государств, которые и без того поддерживают Украину. Я думаю, что они в этом вопросе серьезно активизируются. Возможно, это будет проходить несколько гибридными методами, скажем, решениями о поставках оружия, которые будут менее публичными.

Но при этом у меня нет сомнения, что поддержка Украины сохранится и наша страна будет действовать, я бы сказал, более уверенно. Хотя и без того, скажу честно, российские обстрелы, даже массированные, с ударами по энергетической инфраструктуре, не подорвали дух украинцев и не подвигнули их к переговорам с Путиным.

Российский политический аналитик, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт (Вильнюс):

— НАТО будет выяснять детали случившегося. Если ракеты российские, то реакцией может стать демонстративная переброска войск союзников в Польшу, внеплановые учения и кибератаки против государственных целей РФ.