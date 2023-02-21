Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Дата нынешнего обращения была выбрана осознанно. Ровно год назад, 21 февраля 2022 года, глава российского государства признал «независимость» самопровозглашенных республик Донбасса, которые Москва до сих пор признавала частью Украины. Тогда о своем решении Путин объявил в телеобращении к нации. На сей раз это было обращение к россиянам, но посредством послания к Федеральному собранию.

И в своей нынешней речи он использовал очень многое из того, о чем говорил годом ранее. Тогда, напомню, Путин обратился как к россиянам, так и к «соотечественникам на Украине», объяснив это тем, что это не просто соседняя страна, а «неотъемлемая часть нашей собственной истории, наши товарищи, близкие, родственники». «Ситуация в Донбассе вновь приобрела критический, острый характер», — заявил он год назад.

«Современная Украина была целиком и полностью создана Россией точнее большевистской, коммунистической Россией. Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к России способом», — утверждал тогда Путин. С точки зрения исторической науки, конечно же, это была абсолютная ложь. Но речь сейчас идет о том, что именно эту , лживую формулировку, для обоснования совершенных РФ преступлений, снова эксплуатирует глава российского государства.

«Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А Запад потратил более $150 млрд на пособничество киевскому режиму», -указал он. «Своим домом» Россия , судя по всему, готова была объявить территорию любого независимого государства, от стран Балтии до Польши, от Молдовы до Казахстана. Мол там живут «наши люди». Именно это обстоятельство заставляет отгораживаться от России даже те страны, которые входят в одни с РФ союзы.

Вот и всем бюджетникам в Кыргызстане необходимо будет изучать кыргызский язык, иначе их ждет увольнение. Одна из причин такого рода решения – война в Украине. Плюс, даже в Армении, которая традиционно считалась форпостом России на Кавказе, открыто заявляют о неспособности РФ выполнять свои союзнические обязательства. Вследствие чего официальный Ереван ищет заступников на Западе.

И еще. Экс-помощник российского президента Владимира Путина и бывший кремлевский куратор «Л/ДНР», который работал над Минскими соглашениями, Владислав Сурков недавно открыто заявил, что при разработке документа изначально не рассчитывал на его выполнение. Об этом сообщает российское пропагандистское издание «Ведомости». На соответствующий вопрос о Минских соглашениях Сурков сказал «да».

Суркова называли «архитектором» войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины. И он, по сути, признал, что РФ давно готовилась к широкомасштабной войне против Украины, используя переговоры с Киевом лишь для того, чтобы максимально готовой подойти к этому шагу. Так что, обвинения в адрес Запада, мягко говоря, несерьезны.

Что же касается затрат на войну, то еще в сентябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов РФ распространил сведения о том, что финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов «прямых убытков» от масштабных санкций, введенных США и их союзниками. Оценка, которая включала ущерб фондовому рынку, банковскому капиталу и валютным резервам, была представлена на встрече официальных лиц по реагированию на санкции. Чиновники, которые присутствовали на встрече, подтвердили изданию содержание документов.

Тогда еще были признаны следующие потери финансовой системы России из-за санкций, введенных за широкомасштабную войну против Украины: 40% падение капитализации фондового рынка, заморожено свыше 300 млрд долларов резервов Центрального Банка РФ, заморожены еврооблигации на 4,6 трлн рублей, 10% падение капитала банковской системы, 563 млрд рублей замороженных розничных активов и активов, находящихся в депозитариях.

С тех пор финансово-экономические убытки РФ только увеличились. В частности, доходы бюджета РФ с начала года составляли 951 млрд рублей, расходы – 4,92 трлн рублей, а дефицит таким образом 3,97 трлн рублей. В среднем это дает расходы в 105 млрд рублей в день, что экстраполируется в превышение расходов над плановыми по итогам года 9 трлн рублей – вместо расчетных 4,3 трлн рублей. Если же считать только с февраля, тратятся уже 113 млрд рублей в день, что дает превышение расчетных показателей в 11 трлн рублей.

И тут мы подошли к главному пункту заявления Владимира Путина.»Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил он. По словам Путина, Россия для возвращения в ДСНВ «должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО».

Напомню, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – единственный оставшийся элемент некогда всеобъемлющей системы договоров по контролю над вооружениями между США и Россией. Это соглашение ограничивает и количество единиц стратегического ядерного оружия, таких как ракеты большой дальности. В соответствии с ДСНВ каждая из стран может иметь не более 800 носителей ядерного оружия и не более 1550 боеголовок. В феврале 2021 года президенты США Джо Байден и России Владимир Путин продлили соглашение до 2026 года.

В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, базах стратегических подводных лодок и авиабазах стратегической авиации, а также в местах загрузки, складирования, ремонта и на испытательных полигонах. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. С 2020 года они – по обоюдному согласию – не проводились из-за пандемии.

Проще говоря, в России снова отказались от взятых на себя официальных обязательств, снова сочтя правильным прибегать к «ядерному шантажу». По мнению большинства украинских и западных экспертов- это блеф. Россия не пойдет на применение ядерного оружия потому, что понимает цену ответного удара. Он унесет с собой всех, кто принимал это преступное решение.

Кроме того, применение Россией ядерного оружия в Украине не сможет сломать волю страны к победе — 89% украинцев будут продолжать борьбу. Такие данные следуют из опроса немецкого коммуникационного агентства thekuskt CNC, с которым ознакомилось издание Tagesspiegel. Подавляющее большинство исключает капитуляцию и считает необходимым вернуть Донбасс и Крым.

Около 85% опрошенных считают отход войск РФ к линии фронта на 24 февраля неприемлемым основанием для прекращения огня. «Подавляющее большинство населения — за восстановление суверенитета всей Украины. Они называют это обязательным условием прекращения огня и переговоров», — подчеркнули немецкие социологи. И это то, с чем ничего уже не сможет поделать Владимир Путин. Чем бы он не угрожал миру и Украине.