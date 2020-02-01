После Лукашенко Помпео поехал к Назарбаеву

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Казахстан. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«Майк Помпео прибыл в Казахстан», — сказал Смадияров журналистам.

В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

| 2020-02-01T22:19:27+00:00 1 февраля 2020, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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