После Лукашенко Помпео поехал к Назарбаеву

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Казахстан. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«Майк Помпео прибыл в Казахстан», — сказал Смадияров журналистам.

В воскресенье Помпео встретится с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки. Запланированы встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.