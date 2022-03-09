Глава правительства Соединенного Королевства отреагировал на авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе (Донецкая область). По предварительным данным, ранения получили 17 человек – персонал и роженицы, относительно жертв «пока цифра остается на нуле», рассказал глава Донецкой областной госадминистрации – начальник военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Мало что может быть более порочным, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем [президента РФ Владимира] Путина к ответственности за его ужасные преступления», – написал Джонсон.

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, Соединенное Королевство поставит Украине системы ПВО. Об этом Трасс сказала 9 марта в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ее цитирует CNN.

Трасс отметила, что «лучший способ защитить небо — это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине».

Президент Владимир Зеленский после авиаудара в Мариуполе в очередной раз призвал мир «немедленно закрыть небо» на Украиной, чтобы остановить убийства граждан.

«Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность», – написал он и опубликовал видео, снятое внутри разрушенного здания роддома, под завалами которого оказались дети и взрослые. /gordonua.com/