Посла Британии в Иране задержали за организацию протестов

Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в субботних протестах в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным Tasnim, посла после задержания в воскресенье вызовут в МИД Ирана.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция. При этом протестующие демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.