Помощник Трампа заявил о готовности США работать над новым ДСНВ

США видят потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает TACC, ссылаясь на заявление помощника главы США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Он отметил, что Соединённые Штаты «стремятся к замечательным отношениям» с РФ, которая, как и США, столкнулась с кризисом из-за коронавирусной инфекции.

По словам О’Брайена, американское руководство будет работать над новым договором по СНВ.

«Но мы нуждаемся в ситуации, когда соглашения основываются на взаимности, когда их уважают обе стороны, когда обе стороны соблюдают их», — подчеркнул он.

По его мнению, в отношении Договора по открытому небу (ДОН) такого не было.

О’Брайен уточнил, что выход США из ДОН не будет иметь последствий для гражданского авиасообщения и не означает начало новой холодной войны. Он напомним о помощи, которую страны оказывают друг другу в условиях пандемии коронавируса.

Однако О’Брайен считает, что российская сторона использовала свои полёты в рамках ДОН не только для наблюдения за военными базами, но и для изучения гражданской инфраструктуры в США, в том числе мест, где проводит время глава страны.

Также помощник Трампа заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракеты и современные вооружения, угрожающие европейским союзникам США и Прибалтике (aif.ru)