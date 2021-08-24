Польша построит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра. Об этом во вторник, 24 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio.

Таким образом это государство — член ЕС хочет защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в страну из соседней Беларуси, отметил он.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими. Дату начала строительства министр не назвал.

Он, однако, оговорился, что в ближайшее время к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, будут переброшены еще до 1 тыс. солдат. В настоящее время там уже размещены почти 1 тыс. польских военных.

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером. (DW)