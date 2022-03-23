Президент России Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних.

Об этом, как передает УНИАН, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий приказ «Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения «Юнармия» к проведению специальной операции на территории Украины» подписан министром Шойгу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно приказу, проводится подготовка отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

«Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения относительно проведения подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко», — отмечают в разведке.

«Юнармия» — российская детско-юношеская милитарная организация при министерстве обороны путинской России. Она отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.

«Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях «Гитлерюгенда» привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тыс. несовершеннолетних девушек», — констатируют в ГУР.

Получается, нет уже никаких границ для этого режима? Можно и детей зомбировать и посылать на смерть ради непонятных амбиций и фантазий одного обитателя Кремля? Насколько вероятно, что это дойдет до практики? На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Сергей Данилов, украинский аналитик, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Война московитов в Украине превращается в кошмар для российских военных. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников и алиментщиков.

«По причине нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций», — говорится в сообщении.

Москва действительно лихорадочно ищет резервы во всех возможных местах. Много писалось о поиске рекрутов для войны с Украиной в Сирии и Ливии. Так что, даже украинский муфтий Саид Исмагилов вынужден был обращаться к единоверцам из этих стран с призывом не идти на эту авантюру, а Хезболла несколько дней назад вынуждена была официально сообщить, что ее бойцы не участвуют в московской авантюре.

На днях информационные агентства облетело известие о нескольких сотнях бойцов Рабочей партии Курдистана, которые уже прибыли в Московию и проходят слаживание с российскими подразделениями.

Маргинальная, но крикливая армянская группа «Белый орел» пафосно объявила о своем вступлении в войну на стороне Московии. С развернутыми флагами в Украину отправились подразделения из российской военной базы в Южной Осетии. Было много разговоров о задействовании контингента с базы в Гюмри для штурма Мариуполя.

Вся эта хаотическая и лихорадочная деятельность должна скрыть суровую правду о непопулярности войны и отсутствии рекрутов. Официальная социология говорит, что войну против Украины поддерживает 80% россиян, но никто не хочет идти воевать, а попавшие на войну ждут подходящего момента, чтобы с нее побыстрее убежать.

Для активизации набора и лучшего проведения возможной массовой мобилизации власти Московии истеризируют общественное мнение. Апокалиптическая картина должна сломать поведенческие модели мирного времени и запустить самоубийственное поведение, в котором россияне будут стремиться отдать жизнь за больные фантазии одного человека. В этих условиях совсем не удивительными выглядят сообщения о возможности призыва детей 17-18 лет из так называемой Юнармии. Потому что собственно для чего эту «юную армию» создавали, как не для подготовки к призыву?

Как всегда у россиян такие меры, как мобилизация подростков, направлены на несколько аудиторий. Детская жизнь в любой культуре имеет особую ценность. Показательная (вымышленная) жертвенность подростков из Юнармии, которую, несомненно, покажут на телевидении, должна изменить атмосферу и засвидетельствовать, что российское общество коллективно готово принести в жертву молоху войны самое дорогое — детей, свое будущее. Одновременно это сигнал для родителей, которые должны ответить на вызов собственной решимостью и самопожертвованием.

И не важно, действительно ли Юнармию мобилизуют на войну или нет. Событие – призыв несовершеннолетних юношей в армию на войну – уже произошло в символическом поле. И уже в этом статусе символической правды будет уничтожать российское общество.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— В случае Путина и его окружения я бы не исключал никаких сценариев, включая самые сумасшедшие. Этим людям не интересны жизни россиян. Будь-то солдаты, которых они бросили умирать, начав агрессию против Украины, или активисты в самой России, или молодёжь. Режим в России — это военная диктатура, для которой «лес рубят, щепки летят».

Провал кремлевской спецоперации, которую храбро отбивают украинские военные, добровольцы и простые граждане, приближает конец путинского режима, поэтому он пойдет на все, чтобы удержаться, и сколько при этом людей погибнет, его не волнует. Сейчас два главных вопроса: поддержка Украины, которая защищает и всю Европу, и даже самих россиян, встав лицом к лицу с огромной армией. И — максимальное давление всех сил на режим Путина изнутри, чтобы его поражение привело к его смещению и все наши страны зажили спокойно, без страха оккупации, агрессии, использования против соседей так называемых миротворцев и так далее.