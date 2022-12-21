В Баку состоялся очередной поэтический проект Poetry баттл с Ираной Гасымовой, сообщает #. Его создатель — поэт и режиссер Ирана Гасымова, основала проект в июле 2022 года.

Темой первого вечера была любовная лирика, второго — гражданская лирика, и вот темой 3-го вечера стала философская лирика. В проекте приняли участие Зарема Манафова, Саида Субхи, Азиза Лайм, Эльдар Джангирбеков, Наиля Габиб, Зиньят Амирова, Анара Ахундова, Ильмира Одинаева, Максуд Кязымов.

Победительницей конкурса стала поэтесса Саида Субхи.

На этот раз в жюри конкурса были: секретарь Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, поэт Сахиб Мамедов, поэт и писатель Уля Ахундова, ведущая, актриса Нателла Керимова.

Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины». Режиссер, сценарист, а так же исполнитель главной роли поэтического спектакля «Поэтика любви». Автор своего сольного поэтического перфоманса «КиноЛирика». Проводила сольные поэтические вечера не только в Баку, но и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Помимо проекта «Poetry баттл с Ираной Гасымовой», также является автором проектов «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» и «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой», а также она поставила спектакль «Мужчина и Женщина».