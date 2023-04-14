На войне в Украине погиб 20 451 российский военный, в том числе 1847 мобилизованных, подсчитали «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников.

За последние две недели количество жертв увеличилось на 1820 человек. Журналисты отмечают, что с января потери растут рекордными темпами — еженедельно становятся известны имена порядка 700 погибших. В течение первого года вторжения эта цифра не превышала 300 человек.

Треть потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных наемников ЧВК. По общему числу погибших (852 человека) лидирует Краснодарский край. В список заносят только тех военнослужащих, которые жили в регионе. На втором месте идет Свердловская область — 812 человек, на третьем — соседняя с ней Челябинская область (674 человека), далее следуют Бурятия (645 человек) и Башкирия (618 человек).

В дополнение к 1847 мобилизованным известно о 53 резервистах, которые умерли в пунктах сбора или воинских частях, так и не доехав до фронта.

Среди элитных военных специалистов самые высокие потери зафиксированы в ВДВ (1669 человек), морской пехоте (616 человек) и спецотрядах Росгвардии (443 человека). Также в числе погибших 134 военных пилота, 329 спецназовцев ГРУ и 45 сотрудников ФСБ/ФСО. Всего — 3230 профессионалов, в том числе 1947 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

Подсчеты журналистов не отражают реальные потери российской армии в Украине. Они учитывают только публичные сообщения о гибели, к которым относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и оказавшихся в плену.

По оценке «Би-би-си», основанной на изучении захоронений в 65 населенных пунктах России, реальное число погибших как минимум в два раза выше и составляет 41 000 человек. А общие безвозвратные потери, то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести, могут достигать 184 000 человек. (moscowtimes.ru)