Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина раздельно подпишут договоры по вывозу зерна из украинских портов, передает ТАСС.

«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — сказал он.

Подоляк уточнил, что соглашение не предполагает сопровождения судов с зерном российскими кораблями, а проверки кораблей в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.

Первые переговоры с участием представителей Организации Объединенных Наций (ООН), а также делегаций России, Турции и Украины по вопросу вывода украинского зерна из черноморских портов состоялись 13 июля в Стамбуле.

По итогам встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что прошедшие переговоры о возобновлении поставок украинского зерна были «чрезвычайно обнадеживающими», но окончательной договоренности нет.