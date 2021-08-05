Журналисты CNN обнаружили в Беларуси предполагаемый лагерь для политических заключенных.

По данным телеканала, лагерь был возведен на территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара. Оно находится недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска.

Территория огорожена тремя рядами электрического забора. Табличка на заборе гласит: «Запретная граница, проход запрещен». По периметру установлены камеры наблюдения.

Журналисты сообщают, что за забором стоят бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами, однако там никого нет, кроме предположительной военной охраны.

Два очевидца рассказали CNN, что видели в округе военные патрули, один из местных жителей заявил, что, когда он собирал грибы в этой местности, к нему подошел военный и потребовал уйти.

В свою очередь источник из западной разведки назвал возможным возведение лагеря для политзаключенных в Беларуси, однако отметил, что прямых доказательств этому нет.