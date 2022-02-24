Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен взвод российских военных. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook.

«Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады», – написал Залужный.

Он опубликовал фото старшины этой бригады – Константина Буйничева – и рассказал, что разведчики проходили учения в городе Ельня Кемеровской области РФ. О наступлении на Украину они якобы узнали вчера и думали, что будут возвращаться домой.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», – процитировал Залужный Буйничева. (gordonua.com)