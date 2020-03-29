Почти вся Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед — на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

«Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 29 марта, в 3.00», — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что «Финляндия все еще проявляет инициативу в ЕС, чтобы положить конец переводу времени».

Финляндия провела дискуссии по этой теме со странами Балтии и Северной Европы, от участия в которых отказалась лишь Дания.

В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе. Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно вступить в силу в 2021 году.

Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.