Почти вся Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед — на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
«Переход на летнее время проводится с субботы на воскресенье. Часы будут переведены на один час вперед в воскресенье, 29 марта, в 3.00», — говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что «Финляндия все еще проявляет инициативу в ЕС, чтобы положить конец переводу времени».
В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе. Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно вступить в силу в 2021 году.
Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.
Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.(РИА Новости)