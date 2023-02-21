Неожиданно «проснулся» наследник последней шахской династии Ирана. «Иранский режим игнорирует международные законы. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением международного права», — заявил Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммадрезы Пехлеви, говоря о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране 27 января.

Он решил также прокомментировать и текущую политическую ситуацию в Иране. «На самом деле это революция. Этот процесс приветствуется и поддерживается всеми свободолюбивыми людьми мира.

Что касается нападения на посольство Азербайджана, тут иранский режим отвернулся от международных законов, не придавая им значения. Другими словами, охарактеризовать это нападение нельзя», — заявил Реза Пехлеви.

По его мнению, идущие процессы могут превратить Иран в свободную страну.

«Каждый человек, проживающий на территории Ирана, должен с уважением относиться к жителям Южного Азербайджана», — подытожил Р.Пехлеви.

Тут, конечно, возникают законные вопросы к «наследнику». Почему вдруг очнулся заокеанский «друг»? Как-то же он вспомнил об азербайджанцах Ирана, и заговорил о том, что и они тоже имеют человеческие права. А раньше за персами такого не замечалось, даром, что все предыдущие шахские династии Ирана вплоть до Раннего Средневековья состояли исключительно из людей азербайджанского происхождения (семей, кланов, родов). Первые после многих столетий персы – Пехлеви, пришли к власти только в 20-е годы ХХ века. И в этом же веке их правление «успешно» закончилось.

На таком историческом фоне трудно заподозрить последних шахов в чрезмерной любви к иранским азербайджанцам. Тем не менее, заявление сделано. Чем же оно, интересно, продиктовано? Ощущением близости конца «теократической республики»? Пехлеви заранее пытается заручиться поддержкой одной из самых многочисленных составляющих населения Ирана – этнических азербайджанцев? Или тут могут быть еще какие-то резоны?

На эти вопросы # ответили иностранные политкомментаторы.

Эксперт по ближневосточному региону, аналитик Украинского института будущего Илия Куса отметил, что здесь есть два момента. «Конечно же, есть момент, связанный с необходимостью заручиться поддержкой различных политэмигрантских оппозиционных групп, среди которых есть и этнические азербайджанские. Особенно учитывая то, что и сам Азербайджан выступает против нынешних властей Ирана, о чем недавно прямо заявлял Ильхам Алиев.

И второе, есть конечно же мотивация последних представителей семьи Пехлеви заручиться поддержкой для продолжения раскачивания ситуации внутри Ирана, делая ставку на периферийные регионы, где доминируют национальные и религиозные меньшинства. Потому что все понимают, что это слабое место исламской республики, на которое можно давить. Именно эти два момента, мне кажется, играют ключевую роль в формировании такой политики», — говорит Куса.

«Я скептически отношусь к этим стараниям, поскольку вообще семья Пехлеви и особенно фигура последнего шаха очень неоднозначны. Я не могу сказать, что они имеют какую-то высокую поддержку в самом Иране. Да и сказать, что есть какие-то очень сильно близкие отношения между Пехлеви и этническими азербайджанцами, нельзя. И одними заявлениями ничего существенно сделать невозможно.

Поэтому я думаю, это просто политическая игра, которая направлена на получение определенных бонусов, поддержки, и на то, чтобы легитимизировать себя как одного из ключевых лидеров зарубежной оппозиции. Потому что ключевая проблема Пехлеви в том, что у него недостаточно легитимности внутри Ирана. То есть, у него недостаточно людей, которые реально готовы за ним пойти. У многих до сих пор остается осадок от правления шахской династии в 60-70 годы, которое закончилось полным фиаско», — заключил эксперт.

Совершенно иного взгляда на происходящее придерживается специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич.

«Нельзя сказать, что Кир Реза Пехлеви (таково его полное имя) проснулся только сейчас. Я напомню, о чем идет речь. Старший сын последнего иранского шаха родился в 1960, то есть на момент исламской революции ему было 19 лет, и после смерти отца он является главой императорского дома Ирана в изгнании. Он в этом качестве признан многими странами, и является признанным лидером иранской оппозиции за рубежом, имеет очень большую популярность среди иранских эмигрантов, он возглавляет правительство Ирана в изгнании, так называемый Национальный Совет, в который входит несколько организаций. У них есть сторонники внутри Ирана, которые проявляют себя во время демонстраций. Существует также подпольная организация, которая вела военную деятельность против хомейнистского режима. Правда, она была практически разгромлена иранскими спецслужбами, несколько руководителей этой монархистской вооруженной оппозиции были либо убиты, либо похищены. В любом случае, за наследником стоят достаточно большие силы, и на последнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности именно он был приглашен в качестве представителя Ирана», — рассказал эксперт.

Так что Реза Пехлеви постоянно действует на международной арене, говорит Шмулевич. У него есть офис, аппарат сотрудников, есть международное признание, и он часто делает заявления относительно внутреннего положения в Иране, внешней политики Тегерана. «То есть, нельзя удивляться тому, что он отреагировал на вопиющий теракт против посольства Азербайджана», — считает специалист.

По его словам, многие говорят о Резе Пехлеви как будущем главе Ирана. Есть такое мнение, что в случае насильственного свержения власти аятолл, он станет наиболее вероятным кандидатом на роль главы Ирана. Кстати, у него интересные взгляды, сам себя он называет республиканцем. Он говорит, что народ Ирана должен сам выбрать ту форму правления, которая ему больше подходит. Некоторые иранские монархисты шутят, мол, нам «повезло», глава нашего монархического движения – республиканец. Это современный политик, достаточно опытный уже, можно сказать.

«Что касается его отношения к Азербайджану, я напомню, что он и сам наполовину азербайджанец. То есть, его мать, последняя жена шаха Пехлеви – Фарах, единственная императрица Ирана за более чем 1000 лет (предыдущие императрицы в Иране были только до нашествия арабов), по национальности азербайджанка, чего никогда не скрывала. В 1972 году она совершила государственный визит в СССР, в том числе в Баку, и ее там очень тепло принимали, это было целое событие. Тогда подчеркивалось, что она именно азербайджанка. То есть, Реза Пехлеви – современный политик, популярный в эмигрантской среде Ирана, немалую часть которой составляют азербайджанцы, а также и внутри ИРИ, и в международной политике. И он выступает за то, чтобы права всех нацменьшинств, которые есть в Иране, обязательно учитывались», — заключил А.Шмулевич.