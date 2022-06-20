Два года назад 27 сентября 2020 года начались военные действия, которые вошли в историю Азербайджана как 44 – дневная война.

После окончания войны участники военных действий получили возможность вернуться к мирной жизни. Однако представители некоторых профессий все еще продолжают рисковать жизнью, борясь с последствиями войны.

17 июня 2022 года сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) Рухин Алиев получил телесные повреждения различной степени, подорвавшись на противопехотной мине в Джабраильском районе.

19 июня в 11.00 сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Али Шукюров, 1992 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате разрыва противопехотной мины на территории села Худаферин Джебраильского района.

К сожалению, мы периодически сталкиваемся с такого рода информацией в СМИ. Война закончена, но не для сотрудников ANAMA. И, если учесть, что точность карт, полученных у армянской стороны, составляет всего 25 процентов, сотрудников этого агентства еще долго можно будет видеть на различных участках освобожденных земель. Они работают, погибают, получают различные телесные повреждения, становятся инвалидами, чтобы наши граждане как можно скорее получили возможность переехать и освоить освобожденные территории. Но, оказывается, при получении ранений сотрудники ANAMA получают обычную пенсию инвалида.

Как заявил # военный юрист Тельман Абилов, получивший повреждение сотрудник национального агентства по разминированию будет получать обычную пенсию инвалида. «Потому, что национальное агентство не обладает статусом военной организации, и поэтому сотрудники этого ведомства не могут воспользоваться льготами, предоставленными военнослужащим», — сказал военный юрист.

В беседе с # глава пресс- службы этого ведомства Cабина Саркерова тоже отметила, что Национальное агентство по разминированию не является военной организацией. На наш вопрос о том, какими льготами обладают сотрудники агентства, она сказала, что все сотрудники охвачены обязательным медицинским страхованием.

А правильно ли выдавать обычные пенсии сотрудникам ANAMA, когда эти люди наряду с военными ежедневно рискуют своими жизнями?

По мнению депутата Захид Оруджа, избранного от Бардинского избирательного округа, сотрудники национального агентства по разминированию заслуживают большего, чем обязательное медицинское страхование.

«Ведь они даже в мирное время продолжают рисковать своей жизнью. Думаю, что они имеют право на получение всех льгот, которые предоставлены военнослужащим. В Милли Меджлисе скоро состоится заседание, посвященное пересмотру бюджета страны. Подразумевается увеличение социальных выплат. И я даю вам слово, что обязательно подниму вопрос об усилении социальной защиты сотрудников национального агентства по разминированию», — пообещал нам Захид Орудж.

«Я считаю, что льготы, предоставленные военнослужащим, должны получать также все те, кто подорвался на мине во время исполнения своих должностных обязанностей на освобожденных землях», — заявила # депутат, избранная от Шамкирского избирательного круга, Малахат Гасанова.

Надеемся, что отечественные меджлисмены с пониманием отнесутся к этой проблеме и добьются того, чтобы у сотрудников ANAMA были пенсии и льготы как у военных. Ведь они рискуют жизнью и в мирное время…