30 августа 2022 года Министерство сельского хозяйства увеличило закупочные цены на хлопок-сырец в Азербайджане на 50 манат за тонну. Об этом написало агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минсельхоз.

«Минсельхоз провел встречу с представителями компаний, которые занимаются производством и переработкой хлопка. В ходе встречи была достигнута договоренность о повышении закупочных цен на хлопок-сырец у фермеров. Данный шаг повысит интерес фермеров к выращиванию хлопка и позволит увеличить материальное состояние. По каждому сорту хлопка закупочная цена будет увеличена на 50 манатов за тонну», — говорится в завлении министерства ( http://interfax.az/view/ 875061 ).

31 января 2022 года в # была опубликована статья под названием

«За каждую тонну хлопка нам платят как за 800 килограммов…» — увеличение закупочной цены не поможет фермерам». В статье были приведены высказывания фермера из села Моллагюллер Бардинского района Асифа Искендерова о том, что компании, которые занимаются производством и переработкой хлопка, платят фермерам за каждую тонну сданного ими сырья как за 800 килограммов. «200 килограммов хозяева завода вычитывают в качестве мусора», — сказал фермер.

Как увеличение закупочных цен на хлопок-сырец повлияет на социальное положение фермеров? С этим вопросом мы обратились к специалисту по аграрным вопросам Вахиду Магеррамову.

Как заявил # Вахид Магеррамов, повышение цен на хлопок не приведет к улучшению социального положения фермеров. «Потому что в начале года в два раза выросла стоимость удобрений. Кроме того, не нужно забывать о повышении цен на муку», — сказал Вахид Магеррамов.

Как отметил эксперт, в Азербайджане цены на хлопок диктуются картелем нескольких компаний. «Улучшения социального положения фермеров можно добиться только в том случае, если они сами станут заниматься переработкой собственной продукции, вместо того, чтобы сдавать его картелю», — считает эксперт.

«Как нам создавать собственное производство, если мы еле пробиваемся с хлеба на воду?», — задается вопросом фермер из Бейляганского района Алим Мамедов.

Как сообщил нам фермер, компании продолжают платить за каждую тонну сданного ими хлопка как за 800 килограммов. «200 килограммов хозяева компаний, как и раньше, высчитывают в качестве мусора», — сказал фермер.

По словам Мамедова, действительно в начале года цены на удобрения были повышены в два раза. «Добавьте к этому увеличение цен на муку. Поэтому говорить об улучшении социального положения фермеров вовсе не приходится», — сказал он.

Действительно ли компании по переработке хлопка платят за каждую тонну сданного им хлопка как за 800 килограммов, а 200 килограммов высчитывают в качестве мусора? С этим вопросом мы обрались в ООО Azərpambıq. Как сообщила нам сотрудник компании Зулейха Гаджиалиева, данная информация не соответствует действительности.

Мы также пытались связаться с Министерством сельского хозяйства. Но, к сожалению, наши попытки не увенчались успехом.

Кто прав и кому верить?