По всей Турции проходит трехдневная акция в поддержку медработников

Граждане Турции в четверг поддержали врачей, медсестер и других работников здравоохранения, которые борются с новым типом коронавируса, аплодируя им из своих окон и балконов по всей стране.

Инициатором акции выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Жители страны вышли на балконы своих домов ровно в 21:00 по местному времени в Анкаре, Стамбуле и других городах республики.

Ранее Коджа в своем Twitter поблагодарил граждан страны за уважение, проявленное ими к медицинскому персоналу. «Своими аплодисментами вы придали силы нашим преданным своему делу медицинским работникам», — написал министр.

Глава ведомства призвал общественность продолжать акцию в течение трех дней подряд.

| 2020-03-20T04:24:45+00:00 20 марта 2020, 07:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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