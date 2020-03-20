По всей Турции проходит трехдневная акция в поддержку медработников

Граждане Турции в четверг поддержали врачей, медсестер и других работников здравоохранения, которые борются с новым типом коронавируса, аплодируя им из своих окон и балконов по всей стране.

Инициатором акции выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Жители страны вышли на балконы своих домов ровно в 21:00 по местному времени в Анкаре, Стамбуле и других городах республики.

Ранее Коджа в своем Twitter поблагодарил граждан страны за уважение, проявленное ими к медицинскому персоналу. «Своими аплодисментами вы придали силы нашим преданным своему делу медицинским работникам», — написал министр.

Глава ведомства призвал общественность продолжать акцию в течение трех дней подряд.