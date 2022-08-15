По мотивам «Формулы 1» в элитном поселке Баку создан картодром Sea Breeze Super racing, открывший новую страницу в развлекательной жизни курорта.

Трасса картинга может менять свою конфигурацию: в этом году трек достаточно прост и не имеет крутых поворотов, но сделать его более динамичным и профессиональным не составит никакого труда.

Более того, уже к следующему году планируется проведение Гран-при Sea Breeze Super racing в десткой и взрослой категории, с ценным призовым фондом и незабываемыми впечатлениями:

«Асфальтовое покрытие картодрома почти как на настоящей трассе Формулы–1», — рассказывает # создатель картинга и руководитель проектов Funz Karting и Funzilla Рауф Гусейнли.

По его словам, картинг был сооружен менее чем за год:

«Здесь был песок, поэтому нам потребовался очень прочный фундамент и качественное асфальтовое покрытие. Учитывая интерес бакинцев к гонке Гран-при Азербайджана Формула-1, нам хотелось подарить всем любителям скорости своего рода стартовый трамплин в мир королевских гонок», — говорит Р.Гусейнли.

Ощутить себя пилотом Формулы-1 на треке Sea Breeze Super racing могут как дети, так и взрослые. Единственное ограничение – весовая категория до 80 кг. Удобные и современные «электроболиды» абсолютно бесшумные, маневренные и безопасные.

Картинг открыт для посетителей с 11 часов до полуночи.

Разогнаться на картодроме можно до 28 км в час – в целях безопасности на треке действует ограничение скоростного режима.

Перед стартом опытные инструктора картодрома проведут небольшой тренинг и выдадут все необходимое для заезда оборудование.

Один сеанс заезда длится 10 минут. Этого вполне хватает для того, чтобы ощутить незабываемые эмоции и окунуться в мир экстрима на территории самого большого пляжа в Баку.