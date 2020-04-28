По числу инфицированных коронавирусом Россия обогнала Иран

Россия обогнала Иран по числу инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 и вышла на 8 место в мире по данному показателю. Только за минувшие сутки в РФ было зарегистрировано 6411 новых случаев инфекции в 83 регионах, в том числе 3075 случаев — в Москве, сообщил оперативный штаб во вторник, 28 апреля. В результате общее число инфицированных в России превысило 93 тысячи человек.

Только накануне Россия обошла по данному показателю Китай, где началась пандемия. В России, в то же время, значительно меньше летальных случаев, чем в Иране и Китае — 867 против более 5,8 тыс. в Иране и более 4,6 тыс. — в КНР. За последние сутки от осложнений SARS-CoV-2 в России умерли еще 72 человек.

Абсолютным лидером в мире как по числу инфицированных, так и по летальным исходам являются США — 1 010 507, в том числе 56 803 со смертельным исходом (данные портала Wordometer).

Во всем мире число заражений новым коронавирусом уже превысило три миллиона. (DW)