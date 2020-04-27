Площадь пожаров вблизи Чернобыльской АЭС составила около 20 тыс. га

Пожары в лесничествах зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции охватили в общей сложности около 20 тыс. га территорий. Об этом сообщил в понедельник глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник во время онлайн-конференции по вопросам ядерной энергетики.

«Общая площадь лесных угодий, которая подверглась пожару, составляет порядка 20 тыс. га. Инвентаризацию последствий мы еще не делали», — сказал он. По словам Калашника, пока точно сказать нельзя, сколько сгорело леса и травяного настила, но по оценкам специалистов это примерно около 10 тыс. га леса и 10 тыс. га травы.

Глава госагентства сообщил, что в настоящее время идет тушение двух очагов тления в зоне отчуждения, один из них площадью около 20 га, второй — немного меньше.(ТАСС)