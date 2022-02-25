В Баку пройдет чемпионат по бумажным самолетам среди студентов Red Bull Paper Wings. Это увлекательное состязание лишь на первый взгляд может показаться простым и легким. Но на самом деле соревнование требует от участников максимальной смекалки и подготовки.

В этом году в чемпионате принимают участие свыше 400 университетов из 64 стран мира.

Как сообщает #, в Азербайджане отборочные этапы пройдут два дня – 7 марта в Азербайджанском архитектурно-строительном университете, и 11 марта в Национальной академии авиации Азербайджана.

Победитель состязания представит Азербайджан на мировом финале Red Bull Paper Wings в Зальцбурге (Австрия), в знаменитом «Ангаре — 7».

«Ангар – 7» создан Дитрихом Матешицом, австрийским миллионером, владельцем компании Red Bull, для хранения своей частной коллекции летательных аппаратов и является музеем, выставочной площадкой, территорией обмена мнениями, а также рестораном и кафе. В помещении, расположенном на территории аэропорта Зальцбурга, собрана крупнейшая частная коллекция раритетных самолетов и вертолетов в Европе, а также предметов искусства, архитектуры, посвященных теме авиации.

«Ангар – 7» сам по себе является настоящим произведением искусства — он состоит из изогнутых металлических перекрытий, которые поддерживают стеклянный свод.

Идея Red Bull Paper Wings грандиозна, а концепция чрезвычайно проста.

В соревнованиях Red Bull Paper Wings участник должен сделать бумажный самолетик и заставить его как можно дольше продержаться в воздухе или пролететь самое большое расстояние.

Как и в конкурсах бумажных самолетиков, проводимых во многих школах мира, на Red Bull Paper Wings запрещается использовать материалы с особыми аэродинамическими свойствами, клей или средства управления полетом. Бумажный самолетик должен быть сделан из одного листа бумаги стандартного формата А4, его вес не должен превышать 100 грамм.

Лист можно только сгибать – запрещается его разрезать или разрывать. Никакого клея, скрепок или скотча!

Главная задача участников — сочетание конструкторского таланта и летного мастерства.