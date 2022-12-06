Американская компания Pfizer Inc. и ее германский партнер BioNTech SE подали патентный иск, добиваясь отклонения производства в федеральном суде в Бостоне по инициативе американской Moderna Inc., а также признания ее патентных документов на вакцину против COVID-19 недействительными. Представитель Pfizer Inc. заявил в понедельник, 5 декабря, что его компания, а также BioNTech уверены в принадлежности своей интеллектуальной собственности и будут «энергично защищаться» от претензий Moderna Inc.

В Moderna Inc. комментариев на этот счет пока не привели.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. 26 августа сообщила о подаче в суд на компании Pfizer Inc. и BioNTech SE из-за использования последними в создании вакцины Comirnaty наработок, которые Moderna Inc.считает своей запатентованной собственностью. Иски поданы в окружной суд Массачусетса в Бостоне и в высший земельный суд Дюссельдорфа.

Согласно позиции Moderna Inc., вакцина против COVID-19 Comirnaty, разработанная американской Pfizer Inc. совместно с немецкой BioNTech SE, нарушает патенты компании, касающиеся «основополагающей технологии» мРНК-вакцин и зарегистрированные в период с 2010 по 2016 годы — в том числе и запатентованные наработки в сфере исследования коронавирусов.

По мнению истца, Pfizer Inc. и BioNTech SE создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna Inc. и сознательно после ряда тестов предпочли их другим вариантам — из-за этого дуэт фармацевтических гигантов смог создать свою вакцину одним из первых в мире.

Pfizer Inc. и BioNTech SE заявили 5 декабря, что разработали свою вакцину самостоятельно, назвав иск Moderna Inc. «ревизионистской историей» и заявив, что зафиксированное в патентах компании «намного превышает ее фактический вклад» в эту область исследований.

Все три фирмы также вовлечены в патентные споры в США с другими компаниями по поводу вакцин, напомнило агентство Reuters. (DW)