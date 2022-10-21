Подготовлена петиция в ответ на желание Сената Франции применить санкции против азербайджана.

Отметим, что на 15 ноября в Сенате Франции назначено голосование по проекту резолюции. В тексте резолюции содержится призыв ко всем странам Европейского Союза отказаться от нефти и газа, экспортируемых из Азербайджана.

Как сообщает AYNA, на сайте «Mesopinions.com»10 патриотов разместили вышеназванную петицию. Буквально за 10 дней количество ее подписавших перевалило за 18 тысяч.

Петиция — обращение к французскому Сенату и народу Франции размещена на сайте 11 октября от имени азербайджанского народа. Авторы петиции 10 простых граждан из разных городов страны. Руководителем этой инициативной группы является жительница Гянджи, города подвергшегося ракетным атакам армянских ВС в 2020 году, общественный активист Кюбра Алекперова.

Авторы петиции, обратившись к французам, подчеркнули: «В проекте резолюции армяно-азербайджанский конфликт представлен односторонне и предвзято. Резолюция защищает интересы только одной стороны. Авторы не учли чувства миллионов простых азербайджанцев, их боль, потерю близких, они закрывают глаза на все жертвы народа и во всем обвиняют нас, азербайджанцев. В такой форме отдавать предпочтение одному народу и дискриминировать другой, не что иное, как проявление этнической нетерпимости и расизма».

«Мы подготовили пошаговую инструкцию для тех, кого текст петиции не оставляет равнодушными, и они, даже не зная французского языка, легко и быстро могут поддержать и проголосовать за нее»- призвали активисты.

Количество поддержавших петицию растет день ото дня. В ряде стран представители диаспоры Азербайджана готовятся к проведению акций против принятия антиазербайджанской резолюции Сената.

К акции присоединился ряд турецких телеграммканалов, чтобы донести справедливый голос азербайджанского народа до мировой общественности. Среди них такие каналы, как “Atatürkçü Medya”, “Mütevellit”, “Günlük Haber”, “Siyah Ordu”.

Инструкция для подписания петиции на азербайджанском языке

Инструкция для подписания петиции на русском языке

«Поделитесь линком среди ваших друзей и родственников. Вместе мы сила», — призывают авторы петиции.

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