Около 60 армян Карабаха, преимущественно граждан России, покинули 21 августа территорию Азербайджана через КПП «Лачин» в сопровождении военных российского миротворческого контингента. Процесс контроля личности выезжающих и багажа был заснят журналистами Азербайджана, Узбекистана, Китая и Казахстана.

Международный Красный Крест в осуществлении выезда армян не участвовал.

Среди покинувших Азербайджан были молодые люди, дети с родителями, пожилые и больные армяне, передает Turan.

Выезд был осуществлен без инцидентов. По словам журналистов, ожидаются следующие организованные выезды армян из Азербайджана.

По данным армянских политиков, в нагорной части Карабаха проживает 120 тысяч людей. Азербайджанские аналитики сходятся на цифре 30-40 тысяч реально находящихся в Карабахе армян.

Новость весьма интересная, свидетельствующая об отъезде из Карабаха с концами сразу 60 человек, армян с российскими паспортами. Что это, начало масштабного исхода тех, кто не намерен принимать гражданство Азербайджана и оставаться жить в Карабахе в новом качестве? Потянутся ли за ними и армяне с паспортами Армении? Как много их может быть? Сколько тысяч человек, предположительно, сочтут возможным для себя остаться жить в Азербайджане? Как отнесется к развитию процесса отъезда Москва? Ведь это вряд ли соответствует ее целям присутствия в регионе.

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные аналитики.

Российский эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц:

— По тем кадрам и небольшим интервью в СМИ, которые есть в открытом доступе, сложно судить о ситуации. Нельзя сказать, покидают ли выезжающие армяне Карабах навсегда или временно для решения каких-то дел. Среди них, в частности, были студенты, которые едут на обучение в ВУЗы Армении к началу учебного года. Как правило, у карабахских армян несколько гражданств и, кроме российского, есть и армянский паспорт.

Россия выступает за устойчивое и долгосрочное урегулирование всех имеющихся противоречий и надежное обеспечение прав и безопасности армянского населения Карабаха в рамках законодательства Азербайджана и тех международных договоров и конвенций, которые были ратифицированы Баку.

Политический комментатор, юрист и общественный деятель Фуад Агаев:

— Возможно, пришло осознание реалий, и сам факт того, что уезжать начали прежде всего граждане РФ, весьма симптоматичен. Так как общеизвестно, что Москва практически перестала диктовать условия в неконтролируемой Азербайджаном части Карабаха. То есть, ситуация в корне отличается от того, что происходило в конце 20-го года. Москва увязла в Украине и ей приходится перезагружать ситуацию в сфере своих внешнеполитических отношений.

По всей видимости, наступило понимание, что по международному праву граждане России не вправе находиться в Карабахе без вида на жительство и без права на приобретение гражданства Азербайджана.

Я давно говорил, что там необходимо проведение переписи населения, но всё это должно осуществляться в комплексе с другими мероприятиями, для уточнения того, во-первых, сколько там всего проживает людей, во-вторых, какая часть этого населения действительно является наследниками, преемниками тех лиц, которые жили там еще в 80-е годы. Я имею в виду тех людей, которые вправе претендовать на постоянное проживание там, на получение гражданства Азербайджана, которые вправе иметь в своей собственности недвижимость, в том числе землю. Всё это весьма и весьма важные вопросы.

Кто еще потянется за первыми отъезжающими? Я думаю, это будут и другие не граждане Азербайджана, включая граждан Армении, не имеющих ничего общего с Азербайджаном, с этими землями. Сложно сказать, как много их может оказаться. Это вопрос оценочный.

Что касается отношения Москвы к происходящему, отъезд именно российских граждан свидетельствует о том, что в настоящее время она поневоле стала основываться на нормах и принципах международного права. Нам остается лишь наблюдать дальнейшее развитие событий.