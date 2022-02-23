В Театре песни им.Рашида Бейбутова 8 марта состоится премьера мюзикла Best Musical Shows и бенефис солистки Jam SS Musical & Show Theatre Натаван Гулиевой. Сегодня именно эту хрупкую талантливую девушку называют первым голосом азербайджанского мюзикла.

Н.Гулиева представит публике лучшие номера из спектаклей Chicago, Gatsby, Muolin Rouge, Burlesque, Aladdin и Frozen.

В интервью # Натаван Гулиева рассказывает об успехе, планах и азербайджанском мюзикле:

— Как в вашу жизнь вошел мюзикл?

— Я попала на кастинг первого мюзикла в Баку «Бродвейская история», это было в 2018 году, буквально спустя 3 недели после своего дебюта в качестве эстрадной певицы. В жюри были представители посольства США, американская певица Амикаэлла Гастон, режиссер Пол Гордон Эмерсон. Для меня было честью выступить перед такими корифеями. Пройдя кастинг, я была счастлива, и с тех пор мюзикл стал неотъемлемой частью моей жизни. Сейчас я не представлю свою жизнь без сцены.

— Успех не заставил себя ждать — сегодня вас называют первым голосом азербайджанского мюзикла. Вы как считаете — это талант от Бога или упорный труд и тернистая дорога?

— И то, и другое. Талант — очень важная составляющая. Но в основном это огромный труд, преодоление сложностей и неустанная работа над собой. Несмотря на то, что сейчас мы все еще переживаем сложные времена, полные ограничений, каждый выход на сцену и каждая встреча со зрителем дают силы работать и творить дальше. Каждый раз я стараюсь превзойти саму себя.

— Какова формула успеха лично для вас?

— Мой успех заключается в том, что я солистка мировых мюзиклов на сценах Азербайджана и я горжусь тем, что выступаю и исполняю ведущие роли во всемирно известных мюзиклах. Скоро состоится мой бенефис, и я очень благодарна всей нашей команде за возможность воплотить мою мечту в жизнь. Еще год назад я сидела и думала о том, как бы круто было бы сделать сольный концерт. Я и представить не могла, что это произойдет так скоро.

— Вы исполняли различные ведущие партии, есть любимые спектакли?

— Каждый спектакль, каждая роль для меня особенна и любима. Я не могу выделить конкретную роль, но я могу сказать, что роль Элис из «Бурлеска» самая яркая и сложная в вокальном плане.

— Насколько мюзикл сложный жанр?

— Мюзикл — невероятно сложный жанр, включающий в себя артистизм, хореографию, вокал и многое другое. Артист мюзикла должен быть мобильным и многофункциональным, ответственным и выносливым. Самое сложное — это перевоплощаться из роли в роль в краткие сроки, но я подхожу к этому как к вызову самой себе.

— О какой роли мечтаете?

— Я бы очень хотела сыграть в таких мюзиклах, как «Гамильтон», «Величайший шоумен». Поставить такого рода мюзиклы в Азербайджане – цель, к которой мы стремимся всей командой. Моей главной мечтой является сыграть роль в нашем авторском мюзикле.