Первое заседание Совета представителей (парламента) Ирака нового созыва началось в воскресенье в Багдаде. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

Как указали в департаменте средств массовой информации Совета представителей, «объявлено о начале церемонии открытия пятой сессии парламента Ирака». Заседание открыл старший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани.

Как ожидается, первый день работы парламента нового созыва будет посвящен принятию депутатами конституционной присяги.(ТАСС)